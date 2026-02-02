Equipe de Jordana se revolta após punição no BBB 26: "Ninguém pode ir contra a Ana Paula"

Sister perdeu estalecas

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

A equipe de Jordana fez um pronunciamento em tom de indignação na tarde desta segunda-feira (2), após a sister ser punida por derrubar os dominós que Ana Paula Renault estava enfileirando no Castigo do Monstro do BBB 26.

Depois que a advogada perdeu 50 estalecas por provocar a rival, os administradores das redes sociais dela afirmaram que “ninguém pode ir contra” a veterana.

“Desde o primeiro dia, o jogo parece ter uma regra silenciosa: ninguém pode ir contra a Ana Paula.

Quando ela age, vira estratégia.

Quando alguém reage, vira vilão.

Questionar, reagir ou devolver na mesma moeda não deveria ser tabu.

Reality também é conflito, consequência e resposta.

Vale a reflexão: se só um lado pode tudo, isso não é justo.

Jogo justo é quando todos podem jogar”, disse o post.

