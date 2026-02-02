Gloria Vanique assina com a Gazeta para apresentar o Mulheres

Gloria Vanique fechou com a TV Gazeta para apresentar o programa Mulheres.

Com passagens por emissoras como Band, Globo e CNN Brasil, a jornalista assinou o contrato nesta segunda-feira (2).

Ela estreia à frente do vespertino em 2 de março, data em que o canal vai apresentar novidades na programação.

“Chego à TV Gazeta com o coração vibrante por integrar um projeto que une tradição e inovação.

O Mulheres faz parte da história da nossa TV e é um privilégio poder escrever os próximos capítulos dessa trajetória ao lado de uma equipe tão talentosa e de um público tão fiel”, disse em comunicado divulgado à imprensa.

