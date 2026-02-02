Gloria Vanique comenta período fora da TV e revela ansiedade para estreia na Gazeta

Conhecida por telejornais, apresentadora migra para o entretenimento à frente do programa Mulheres; contratação foi anunciada nesta segunda-feira (2)

Na Telinha Na Telinha -
Gloria Vanique comenta período fora da TV e revela ansiedade para estreia na Gazeta

Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, Gloria Vanique comenta o período de três anos fora da TV e revela a ansiedade para a estreia na TV Gazeta.

A apresentadora, que já passou pela Band, pela Globo e pela CNN Brasil, assume o comando do programa Mulheres a partir de 2 de março.

“Estou muito feliz, pelo contrato, por esse projeto incrível.

Leia também

É uma ansiedade gostosa, é um desafio gostoso também, eu adoro desafio.

Se pegar a minha carreira, foi uma carreira cheia de desafios sempre”, afirma Gloria Vanique.

A contratação da jornalista foi anunciada nesta segunda-feira (2).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.