Gloria Vanique comenta período fora da TV e revela ansiedade para estreia na Gazeta
Conhecida por telejornais, apresentadora migra para o entretenimento à frente do programa Mulheres; contratação foi anunciada nesta segunda-feira (2)
Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, Gloria Vanique comenta o período de três anos fora da TV e revela a ansiedade para a estreia na TV Gazeta.
A apresentadora, que já passou pela Band, pela Globo e pela CNN Brasil, assume o comando do programa Mulheres a partir de 2 de março.
“Estou muito feliz, pelo contrato, por esse projeto incrível.
É uma ansiedade gostosa, é um desafio gostoso também, eu adoro desafio.
Se pegar a minha carreira, foi uma carreira cheia de desafios sempre”, afirma Gloria Vanique.
A contratação da jornalista foi anunciada nesta segunda-feira (2).