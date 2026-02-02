Grammy premia Caetano Veloso, Maria Bethânia e Lady Gaga

Irmãos foram os únicos brasileiros indicados nesta edição e venceram troféu de melhor álbum de música global

Folhapress - 02 de fevereiro de 2026

Maria Bethânia e Caetano Veloso receberam prêmio no Grammy 2026. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Grammy anuncia os vencedores da sua 68ª edição na noite deste domingo, dia 1º, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A transmissão da cerimônia principal começa às 22h no Brasil, no canal TNT e no streaming HBO Max.

Prêmios menores já estão sendo distribuídos desde 17h30, em evento exibido no canal de YouTube do Grammy. Lady Gaga, indicada a sete categorias, já levou os prêmios de melhor gravação de dance pop e melhor gravação remixada por uma versão do sucesso “Abracadabra”.

Kendrick Lamar, artista mais nomeado desta 68ª edição do prêmio, venceu a estatueta de melhor performance de rap melódico pela canção “Luther”, que canta com SZA, e o troféu de melhor música de rap por “TV Off”.

Bad Bunny, uma das principais apostas para o prêmio de álbum do ano, venceu o troféu de melhor performance de música global pela canção “Eoo”.

Espera-se que este seja um Grammy repleto de protestos políticos ante a insatisfação da ala artística com o ICE, órgão americano que vem perseguindo imigrantes com violência nos Estados Unidos.

A cantora Kehlani, por exemplo, xingou o ICE com palavrão ao receber o prêmio de melhor performance de R&B por “Folded”. Já Shaboozey disse dedicar a sua vitória em melhor performance de country em duo ou grupo aos “imigrantes que construíram os Estados Unidos”.

Caetano Veloso e Maria Bethânia, únicos brasileiros indicados neste Grammy, venceram o troféu de melhor álbum de música global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.

“Golden”, do filme “Guerreiras do K-Pop”, venceu o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual, primeiro k-pop laureado na história da premiação. Ainda em cinema, as atrizes e cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas de “Wicked”, levaram o troféu de melhor performance de duo ou grupo pop pela música “Defying Gravity”.

Pela vitória do filme “A Música de John Williams” na categoria de melhor filme musical, o cineasta Steven Spielberg completou o Egot, sigla formada pelas iniciais das principais honrarias da televisão, do cinema, do teatro e da música. Os prêmios da sigla incluem o Emmy, o Oscar, o Tony e o Grammy.

Confira a lista dos principais vencedores a seguir.

GRAVAÇÃO DO ANO

Bad Bunny – DTMF

Billie Eilish – Wildflower

Chappell Roan – The Subway

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

ÁLBUM DO ANO

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Justin Bieber – Swag

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Leon Thomas – Mutt

Sabrina Carpenter – Mans Best Friend

Tyler, the Creator – Chromakopia

MÚSICA DO ANO

Bad Bunny – DTMF

Billie Eilish – Wildflower

Doechii – Anxiety

Huntr/x – Golden

Kendrick Lamar & SZA – Luther

Lady Gaga – Abracadabra

Rosé & Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

ARTISTA REVELAÇÃO

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO

Chappell Roan – The Subway

Justin Bieber – Daisies

Lady Gaga – Disease

Lola Young – Messy

Sabrina Carpenter – Manchild

MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – Apt.

SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

Justin Bieber – Swag

Lady Gaga – Mayhem

Miley Cyrus – Something Beautiful

Sabrina Carpenter – Mans Best Friend

Teddy Swims – Ive Tried Everything but Therapy (Part 2)

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP

Lady Gaga – Abracadabra

PinkPantheress – Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson – Midnight Sun

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer

MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA

FKA twigs – Eusexua

Fred Again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

Harlequin – Lady Gaga

A Matter Of Time – Laufey

Wintersongs – Laila Biali

The Gift Of Love – Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? – Elton John & Brandi Carlile

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Idols

MELHOR MÚSICA DE ROCK

Hayley Williams – Glum

Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Sleep Token – Caramel

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Zombie

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Hayley Williams – Mirtazapine

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA

Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

The Cure – Alone

Hayley Williams – Parachute

Turnstile – Seein Stars

Wet Leg – Mangetout

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Bon Iver – SABLE, fABLE

The Cure – Songs of a Lost World

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Tyler, the Creator – Dont Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

MELHOR MÚSICA DE R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

Durand Bernarr – Overqualified

Kehlani – Folded

Leon Thomas – Yes It Is

Summer Walker – Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

Justin Bieber – Yukon

Kehlani – Folded

Leon Thomas – Mutt (Live from NPRs Tiny Desk)

Summer Walker – Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL

Durand Bernarr – Here We Are

Lalah Hathaway – Uptown

Ledisi – Love You Too

Leon Thomas – Vibes Dont Lie

SZA – Crybaby

MELHOR ÁLBUM DE R&B

Coco Jones – Why Not More?

Giveon – Beloved

Ledisi – The Crown

Leon Thomas – Mutt

Teyana Taylor – Escape Room

MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO

Bilal – Adjust Brightness

Destin Conrad – Love on Digital

Durand Bernarr – Bloom

Flo – Access All Areas

Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are

MELHOR ÁLBUM DE RAP

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendick Lamar – GNX

Tyler, the Creator – Chromakopia

MELHOR MÚSICA DE RAP

Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Dont Sing

Doechii – Anxiety

Glorilla – TGIF

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

Cardi B – Outside

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I

MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

Fridayy & Meek Mill – Proud of Me

JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly

Kendrick Lamar & SZA – Luther

PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me

Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)

Samara Joy – Peace of Mind / Dreams Come True

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL

Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental

Michael Mayo – Fly

Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vics Las Vegas

Samara Joy – Portrait

Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL

Branford Marsalis Quartet – Belonging

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)

John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall

Sullivan Fortner – Southern Nights

Yellowjackets – Fasten Up

MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ

Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1

Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen

Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – Basie Rocks!

Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores

Sun Ra Arkestra – Lights on a Satellite

The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

Arturo OFarrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)

Arturo OFarrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley

Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole

Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard

Paquito DRivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO

Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone

Brad Mehldau – Ride into the Sun

Immanuel Wilkins – Blues Blood

Nate Smith – Live-Action

Robert Glasper – Keys to the City Volume One

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO

Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Shaboozey – Good News

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Zach Top – I Never Lie

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO

George Strait Featuring Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame

Margo Price Featuring Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do

Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer

Shaboozey & Jelly Roll – Amen

MELHOR MÚSICA DE COUNTRY

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

Shaboozey – Good News

Tyler Childers – Bitin List

Zach Top – I Never Lie

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Margo Price – Hard Headed Woman

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Zach Top – Aint in It for My Health

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO

Eric Church – Evangeline vs. the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken

Kelsea Ballerini – Patterns

Miranda Lambert – Postcards From Texas

Tyler Childers – Snipe Hunter

MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

Buddy Guy – Aint Done With the Blues

Charlie Musselwhite – Look Out Highway

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways

Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey

Taj Mahal & Keb Mo – Room on the Porch

MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO

Best Contemporary Blues Album

Eric Gales – A Tribute to LJK

Joe Bonamassa – Breakthrough

Robert Randolph – Preacher Kids

Samantha Fish – Paper Doll

Southern Avenue – Family

MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO

Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Best Música Urbana Album

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin – Mixteip

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – EUB Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO

Aterciopelados – Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

Fito Páez – Novela

Los Wizzards – Algorhythm

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso And Maria Bethânia

No Sign of Weakness – Burna Boy

Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

Eclairer le monde : Light the World – Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti

Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL

Angélique Kidjo – Jerusalema

Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak

Bad Bunny – Eoo

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Shakti – Shrinis Dream (Live)

Yeisy Rojas – Inmigrante y Que?

Melhor álbum de reggae

Jesse Royal – No Place Like Home

Keznamdi – Blxxd & Fyah

Lila Iké – Treasure Self Love

Mortimer – From Within

Vybz Kartel – Heart & Soul

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA

Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat

Burna Boy – Love

Davido Featuring Omah Lay – With You

Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

Tyla – Push 2 Start

MELHOR VIDEOCLIPE

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety

OK Go – Love

Sabrina Carpenter – Manchild

Sade – Young Lion

MELHIR CAPA DE ÁLBUM

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Djo – The Crux

Perfume Genius – Glory

Tyler, the Creator – Chromakopia

Wet Leg – Moisturizer