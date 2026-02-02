Grammy premia Caetano Veloso, Maria Bethânia e Lady Gaga
Irmãos foram os únicos brasileiros indicados nesta edição e venceram troféu de melhor álbum de música global
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Grammy anuncia os vencedores da sua 68ª edição na noite deste domingo, dia 1º, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A transmissão da cerimônia principal começa às 22h no Brasil, no canal TNT e no streaming HBO Max.
Prêmios menores já estão sendo distribuídos desde 17h30, em evento exibido no canal de YouTube do Grammy. Lady Gaga, indicada a sete categorias, já levou os prêmios de melhor gravação de dance pop e melhor gravação remixada por uma versão do sucesso “Abracadabra”.
Kendrick Lamar, artista mais nomeado desta 68ª edição do prêmio, venceu a estatueta de melhor performance de rap melódico pela canção “Luther”, que canta com SZA, e o troféu de melhor música de rap por “TV Off”.
Bad Bunny, uma das principais apostas para o prêmio de álbum do ano, venceu o troféu de melhor performance de música global pela canção “Eoo”.
Espera-se que este seja um Grammy repleto de protestos políticos ante a insatisfação da ala artística com o ICE, órgão americano que vem perseguindo imigrantes com violência nos Estados Unidos.
A cantora Kehlani, por exemplo, xingou o ICE com palavrão ao receber o prêmio de melhor performance de R&B por “Folded”. Já Shaboozey disse dedicar a sua vitória em melhor performance de country em duo ou grupo aos “imigrantes que construíram os Estados Unidos”.
Caetano Veloso e Maria Bethânia, únicos brasileiros indicados neste Grammy, venceram o troféu de melhor álbum de música global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.
“Golden”, do filme “Guerreiras do K-Pop”, venceu o Grammy de melhor canção escrita para mídia visual, primeiro k-pop laureado na história da premiação. Ainda em cinema, as atrizes e cantoras Cynthia Erivo e Ariana Grande, protagonistas de “Wicked”, levaram o troféu de melhor performance de duo ou grupo pop pela música “Defying Gravity”.
Pela vitória do filme “A Música de John Williams” na categoria de melhor filme musical, o cineasta Steven Spielberg completou o Egot, sigla formada pelas iniciais das principais honrarias da televisão, do cinema, do teatro e da música. Os prêmios da sigla incluem o Emmy, o Oscar, o Tony e o Grammy.
Confira a lista dos principais vencedores a seguir.
GRAVAÇÃO DO ANO
Bad Bunny – DTMF
Billie Eilish – Wildflower
Chappell Roan – The Subway
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar & SZA – Luther
Lady Gaga – Abracadabra
Rosé & Bruno Mars – Apt.
Sabrina Carpenter – Manchild
ÁLBUM DO ANO
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
Justin Bieber – Swag
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Mayhem
Leon Thomas – Mutt
Sabrina Carpenter – Mans Best Friend
Tyler, the Creator – Chromakopia
MÚSICA DO ANO
Bad Bunny – DTMF
Billie Eilish – Wildflower
Doechii – Anxiety
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar & SZA – Luther
Lady Gaga – Abracadabra
Rosé & Bruno Mars – Apt.
Sabrina Carpenter – Manchild
ARTISTA REVELAÇÃO
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO
Chappell Roan – The Subway
Justin Bieber – Daisies
Lady Gaga – Disease
Lola Young – Messy
Sabrina Carpenter – Manchild
MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – Apt.
SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL
Justin Bieber – Swag
Lady Gaga – Mayhem
Miley Cyrus – Something Beautiful
Sabrina Carpenter – Mans Best Friend
Teddy Swims – Ive Tried Everything but Therapy (Part 2)
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP
Lady Gaga – Abracadabra
PinkPantheress – Illegal
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
Zara Larsson – Midnight Sun
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA
Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer
MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA
FKA twigs – Eusexua
Fred Again.. – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL
Harlequin – Lady Gaga
A Matter Of Time – Laufey
Wintersongs – Laila Biali
The Gift Of Love – Jennifer Hudson
Who Believes In Angels? – Elton John & Brandi Carlile
The Secret Of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand
MELHOR ÁLBUM DE ROCK
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Idols
MELHOR MÚSICA DE ROCK
Hayley Williams – Glum
Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Sleep Token – Caramel
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Zombie
MELHOR PERFORMANCE DE ROCK
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Hayley Williams – Mirtazapine
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)
MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA
Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
The Cure – Alone
Hayley Williams – Parachute
Turnstile – Seein Stars
Wet Leg – Mangetout
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
Bon Iver – SABLE, fABLE
The Cure – Songs of a Lost World
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Tyler, the Creator – Dont Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
MELHOR MÚSICA DE R&B
Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
Durand Bernarr – Overqualified
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Yes It Is
Summer Walker – Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B
Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
Justin Bieber – Yukon
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Mutt (Live from NPRs Tiny Desk)
Summer Walker – Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL
Durand Bernarr – Here We Are
Lalah Hathaway – Uptown
Ledisi – Love You Too
Leon Thomas – Vibes Dont Lie
SZA – Crybaby
MELHOR ÁLBUM DE R&B
Coco Jones – Why Not More?
Giveon – Beloved
Ledisi – The Crown
Leon Thomas – Mutt
Teyana Taylor – Escape Room
MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO
Bilal – Adjust Brightness
Destin Conrad – Love on Digital
Durand Bernarr – Bloom
Flo – Access All Areas
Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are
MELHOR ÁLBUM DE RAP
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendick Lamar – GNX
Tyler, the Creator – Chromakopia
MELHOR MÚSICA DE RAP
Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Dont Sing
Doechii – Anxiety
Glorilla – TGIF
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
MELHOR PERFORMANCE DE RAP
Cardi B – Outside
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I
MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO
Fridayy & Meek Mill – Proud of Me
JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly
Kendrick Lamar & SZA – Luther
PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me
Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)
Samara Joy – Peace of Mind / Dreams Come True
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL
Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental
Michael Mayo – Fly
Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vics Las Vegas
Samara Joy – Portrait
Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL
Branford Marsalis Quartet – Belonging
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)
John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall
Sullivan Fortner – Southern Nights
Yellowjackets – Fasten Up
MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ
Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1
Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen
Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – Basie Rocks!
Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores
Sun Ra Arkestra – Lights on a Satellite
The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO
Arturo OFarrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
Arturo OFarrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley
Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole
Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
Paquito DRivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO
Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone
Brad Mehldau – Ride into the Sun
Immanuel Wilkins – Blues Blood
Nate Smith – Live-Action
Robert Glasper – Keys to the City Volume One
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO
Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Shaboozey – Good News
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Zach Top – I Never Lie
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO
George Strait Featuring Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame
Margo Price Featuring Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do
Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer
Shaboozey & Jelly Roll – Amen
MELHOR MÚSICA DE COUNTRY
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
Shaboozey – Good News
Tyler Childers – Bitin List
Zach Top – I Never Lie
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Margo Price – Hard Headed Woman
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Zach Top – Aint in It for My Health
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO
Eric Church – Evangeline vs. the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken
Kelsea Ballerini – Patterns
Miranda Lambert – Postcards From Texas
Tyler Childers – Snipe Hunter
MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL
Buddy Guy – Aint Done With the Blues
Charlie Musselwhite – Look Out Highway
Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways
Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey
Taj Mahal & Keb Mo – Room on the Porch
MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO
Eric Gales – A Tribute to LJK
Joe Bonamassa – Breakthrough
Robert Randolph – Preacher Kids
Samantha Fish – Paper Doll
Southern Avenue – Family
MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO
Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
Karol G – Tropicoqueta
Natalia Lafourcade – Cancionera
Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
J Balvin – Mixteip
Nicki Nicole – Naiki
Trueno – EUB Deluxe
Yandel – Sinfónico (En Vivo)
MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO
Aterciopelados – Genes Rebeldes
Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical
Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
Fito Páez – Novela
Los Wizzards – Algorhythm
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL
Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso And Maria Bethânia
No Sign of Weakness – Burna Boy
Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
Eclairer le monde : Light the World – Youssou N’Dour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti
Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL
Angélique Kidjo – Jerusalema
Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak
Bad Bunny – Eoo
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Shakti – Shrinis Dream (Live)
Yeisy Rojas – Inmigrante y Que?
Melhor álbum de reggae
Jesse Royal – No Place Like Home
Keznamdi – Blxxd & Fyah
Lila Iké – Treasure Self Love
Mortimer – From Within
Vybz Kartel – Heart & Soul
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA
Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat
Burna Boy – Love
Davido Featuring Omah Lay – With You
Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
Tyla – Push 2 Start
MELHOR VIDEOCLIPE
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety
OK Go – Love
Sabrina Carpenter – Manchild
Sade – Young Lion
MELHIR CAPA DE ÁLBUM
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Djo – The Crux
Perfume Genius – Glory
Tyler, the Creator – Chromakopia
Wet Leg – Moisturizer