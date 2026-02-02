Jovem é preso na porta de igreja em Anápolis após abusar de criança de apenas 5 anos

Polícia descobriu que Rangel Gonçalves Magalhães, de 28 anos, acompanhava notícias da DPCA para aprender métodos de investigação e possuía pornografia infantil no celular

Samuel Leão - 02 de fevereiro de 2026

Jovem foi preso por estupro de vulnerável e por armazenar material pornográfico infantil, pela DPCA. (Foto: Divulgação/PC)

Uma investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis resultou na prisão de Rangel Gonçalves Magalhães, de 28 anos, na noite deste domingo (1º).

O jovem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 05 anos e por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de uma denúncia anônima ao Disque 100. Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito era amigo da mãe da vítima e se aproveitava da proximidade para cometer os abusos.

Em um episódio que chamou a atenção dos investigadores, o jovem chegou a comparecer à delegacia acompanhando a criança, que, durante atendimento psicológico especializado, confirmou ter sido alvo de violência sexual praticada por ele.

Com a autorização da Justiça, agentes da DPCA, comandados pela delegada Aline Lopes, cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de Rangel, onde apreenderam um aparelho celular.

No dispositivo, a perícia localizou material pornográfico infantil explícito e imagens da própria vítima, que comprovam a ocorrência do estupro.

Um detalhe perturbador revelado pela análise técnica é que o investigado acompanhava as postagens de prisões realizadas pela delegacia e estudava as técnicas utilizadas pela polícia para tentar se esquivar de investigações da mesma natureza.

Em paralelo à perícia digital, a polícia descobriu que o investigado frequentava diversas igrejas em Anápolis com um objetivo predatório.

Rangel costumava se aproximar de crianças nos cultos, colocando-as no colo e oferecendo-se para vigiá-las ou levá-las ao banheiro, o que acendeu um alerta para o risco de novas vítimas.

Diante do flagrante, a prisão preventiva foi decretada. O homem foi localizado e detido durante uma celebração em uma igreja no Bairro São José.

Ele foi recolhido à Unidade Prisional de Anápolis e poderá pegar até 19 anos de reclusão se condenado pelos dois crimes.

A imagem do investigado foi divulgada pela PC para que outras possíveis vítimas e familiares possam identificá-lo e procurar a delegacia.

