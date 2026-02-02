NaTelinha Talk: Afonso Nigro é o entrevistado desta segunda-feira; assista

A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

Na Telinha Na Telinha -
NaTelinha Talk: Afonso Nigro é o entrevistado desta segunda-feira; assista

Nesta segunda-feira (02), o NaTelinha Talk Podcast recebe Afonso Nigro.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.

Afonso Nigro é cantor, produtor musical e empresário brasileiro, conhecido por ter integrado a formação original do grupo Dominó, um dos maiores fenômenos pop juvenis do país nos anos 1980 e 1990.

Leia também

Após deixar o grupo, seguiu carreira solo, lançou discos e recebeu certificações como discos de ouro e platina.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.