NaTelinha Talk: Afonso Nigro é o entrevistado desta segunda-feira; assista
A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta segunda-feira (02), o NaTelinha Talk Podcast recebe Afonso Nigro.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.
Afonso Nigro é cantor, produtor musical e empresário brasileiro, conhecido por ter integrado a formação original do grupo Dominó, um dos maiores fenômenos pop juvenis do país nos anos 1980 e 1990.
Após deixar o grupo, seguiu carreira solo, lançou discos e recebeu certificações como discos de ouro e platina.