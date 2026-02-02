No BBB 26, Sol Vega detona Solange Couto: "Só tem interesse"

Veterana criticou aproximação da atriz com os grupos

No início da noite desta segunda-feira (2), Sol Vega detonou Solange Couto.

Para a veterana, a atriz se aproxima dos grupos do BBB 26 por interesse e não se compromete quando vê que determinados participantes estão expostos.

No Quarto Sonho do Grande Amor, ela e Sarah Andrade disseram que a Camarote se movimenta onde “a convém”.

“Parece que quando a gente está em uma furada, parece que ela não vem.

Quando eu discuti com o Babu [Santana], ela não veio falar comigo”, afirmou a sister do BBB 4.

