No BBB 26, Sol Vega detona Solange Couto: "Só tem interesse"
Veterana criticou aproximação da atriz com os grupos
No início da noite desta segunda-feira (2), Sol Vega detonou Solange Couto.
Para a veterana, a atriz se aproxima dos grupos do BBB 26 por interesse e não se compromete quando vê que determinados participantes estão expostos.
No Quarto Sonho do Grande Amor, ela e Sarah Andrade disseram que a Camarote se movimenta onde “a convém”.
“Parece que quando a gente está em uma furada, parece que ela não vem.
Quando eu discuti com o Babu [Santana], ela não veio falar comigo”, afirmou a sister do BBB 4.