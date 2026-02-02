Placa chama atenção de motoristas: “Mounjaro, iPhone e BYD só reclama quem não tem”

Frase exposta em veículo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
Placa colocada em carro de motorista de aplicativo chama atenção
(Imagem: Captura de tela/Redes sociais)

Uma placa instalada na traseira de um carro chamou a atenção de motoristas ao circular com a frase “Mounjaro, iPhone e BYD só reclama quem não tem”.

A imagem do veículo foi registrada no trânsito e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde passou a dividir opiniões e gerar debates acalorados.

A mensagem reúne três símbolos distintos, mas que hoje ocupam um espaço semelhante no imaginário do consumo.

Leia também

O Mounjaro, medicamento de alto custo associado ao emagrecimento, o iPhone, consolidado como referência de status tecnológico, e os veículos da BYD, que ganharam protagonismo no mercado brasileiro de carros elétricos, aparecem como marcadores diretos de poder de compra e ascensão social.

Na prática, a frase funciona como uma resposta provocativa a críticas feitas a esses produtos.

Questionamentos sobre preço, acesso, necessidade ou impacto social acabam sendo desqualificados com base na ideia de que apenas quem não possui esses bens reclama, deslocando o debate de argumentos técnicos para uma lógica baseada exclusivamente na posse.

O fato de a mensagem estar exposta em um carro reforça o caráter público da provocação.

Para alguns, trata-se de humor e afirmação pessoal.

Para outros, o episódio escancara uma cultura de ostentação, na qual bens materiais são usados como instrumento para invalidar opiniões contrárias e marcar posição social no espaço urbano.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Mauro Costa Barbosa (@drmaurocosta_)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.