Por que não se deve limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico, segundo especialistas

Hábito comum pode espalhar microrganismos, aumentar o risco de contaminação e comprometer a higiene do banheiro, mesmo quando o local aparenta estar limpo

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico antes de usar é um costume bastante comum, especialmente em banheiros públicos ou compartilhados.

No entanto, especialistas em higiene e controle de infecções alertam que essa prática pode ser ineficaz e até prejudicial à saúde.

O principal problema está na própria natureza do papel higiênico. Ele é poroso, frágil e não possui qualquer ação desinfetante.

Ao passar o papel seco sobre o assento, a sujeira visível pode até ser removida, mas microrganismos como bactérias, vírus e fungos tendem a se espalhar pela superfície, em vez de serem eliminados.

Além disso, o atrito do papel pode fragmentar partículas microscópicas presentes no assento, aumentando a dispersão desses agentes.

Em ambientes públicos, onde o fluxo de pessoas é maior, o risco é ainda mais significativo, já que o assento pode conter resíduos invisíveis de contato anterior.

Outro ponto destacado por especialistas é que o papel higiênico não cria uma barreira real de proteção.

Mesmo após a limpeza superficial, a pele ainda entra em contato direto com a superfície contaminada, o que não reduz de forma eficaz o risco de transmissão de microrganismos.

A orientação mais segura é utilizar lenços umedecidos com ação desinfetante, papel toalha com álcool ou produtos próprios para limpeza de superfícies, quando disponíveis.

Em banheiros públicos, o uso de protetores descartáveis para assento ou a higienização das mãos antes e após o uso também são medidas recomendadas.

Em casa, a limpeza regular do vaso sanitário com desinfetantes adequados continua sendo a forma mais eficaz de garantir a higiene.

Manter esse cuidado reduz a necessidade de improvisos e evita práticas que passam sensação de limpeza, mas não oferecem proteção real.

