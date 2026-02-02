Por que não se deve limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico, segundo especialistas
Hábito comum pode espalhar microrganismos, aumentar o risco de contaminação e comprometer a higiene do banheiro, mesmo quando o local aparenta estar limpo
Limpar o assento do vaso sanitário com papel higiênico antes de usar é um costume bastante comum, especialmente em banheiros públicos ou compartilhados.
No entanto, especialistas em higiene e controle de infecções alertam que essa prática pode ser ineficaz e até prejudicial à saúde.
O principal problema está na própria natureza do papel higiênico. Ele é poroso, frágil e não possui qualquer ação desinfetante.
Ao passar o papel seco sobre o assento, a sujeira visível pode até ser removida, mas microrganismos como bactérias, vírus e fungos tendem a se espalhar pela superfície, em vez de serem eliminados.
Além disso, o atrito do papel pode fragmentar partículas microscópicas presentes no assento, aumentando a dispersão desses agentes.
Em ambientes públicos, onde o fluxo de pessoas é maior, o risco é ainda mais significativo, já que o assento pode conter resíduos invisíveis de contato anterior.
Outro ponto destacado por especialistas é que o papel higiênico não cria uma barreira real de proteção.
Mesmo após a limpeza superficial, a pele ainda entra em contato direto com a superfície contaminada, o que não reduz de forma eficaz o risco de transmissão de microrganismos.
A orientação mais segura é utilizar lenços umedecidos com ação desinfetante, papel toalha com álcool ou produtos próprios para limpeza de superfícies, quando disponíveis.
Em banheiros públicos, o uso de protetores descartáveis para assento ou a higienização das mãos antes e após o uso também são medidas recomendadas.
Em casa, a limpeza regular do vaso sanitário com desinfetantes adequados continua sendo a forma mais eficaz de garantir a higiene.
Manter esse cuidado reduz a necessidade de improvisos e evita práticas que passam sensação de limpeza, mas não oferecem proteção real.
