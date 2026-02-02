Praia nordestina lidera ranking mundial e vira destino dos sonhos

Destino baiano lidera ranking internacional ao unir preservação ambiental, acesso controlado e turismo sustentável

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Um trecho quase intocado da Baía de Todos-os-Santos colocou o Brasil novamente no mapa do turismo internacional. A praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na Ilha dos Frades, na Bahia, foi escolhida como a melhor praia de enclave do mundo em 2025, reconhecimento que vai muito além da beleza natural.

O título reforça um modelo de turismo cada vez mais valorizado globalmente: aquele que combina natureza preservada, acesso controlado e gestão ambiental rigorosa. O resultado é um destino que chama a atenção de turistas estrangeiros, especialistas em meio ambiente e gestores públicos interessados em práticas sustentáveis.

As chamadas praias de enclave são áreas isoladas, geralmente em ilhas ou unidades de conservação, onde o acesso é limitado e o uso do espaço é cuidadosamente planejado. No caso da Ilha dos Frades, esse controle favorece águas mais limpas, areia bem conservada e a preservação de trechos da Mata Atlântica, mesmo estando a poucos quilômetros da capital baiana.

Outro diferencial está na organização do espaço. A praia conta com áreas delimitadas para banho, embarcações e lazer, além de sinalização ambiental e pontos de apoio aos visitantes. Esse ordenamento reduz impactos em regiões sensíveis, como áreas de vegetação nativa e locais importantes para a fauna marinha.

O reconhecimento internacional veio por meio do Ranking das Melhores Praias, elaborado pelo Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (Cif Playas). O estudo avaliou mais de 200 praias em 11 países, incluindo 44 brasileiras, e adotou critérios técnicos ligados à gestão costeira, e não apenas à paisagem.

Entre os fatores considerados estão a qualidade da água para banho, conservação da biodiversidade, segurança, acessibilidade, infraestrutura básica e capacidade de adaptação a eventos climáticos extremos. Também pesaram aspectos como proteção natural da linha de costa e apoio a atividades tradicionais, como a pesca artesanal.

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe também se destaca por possuir o selo Bandeira Azul, uma das certificações ambientais mais reconhecidas do mundo. O selo atesta o cumprimento de exigências rigorosas relacionadas à balneabilidade, manejo de resíduos, educação ambiental e segurança dos visitantes, com avaliações periódicas.

Para quem visita a praia, a experiência é marcada pela tranquilidade e pelo controle de fluxo. O acesso ocorre por embarcações que partem de Salvador e de outros pontos da Baía de Todos-os-Santos, com horários definidos e monitoramento desde a chegada à ilha.

Na faixa de areia principal, os visitantes encontram estrutura básica em um ambiente silencioso e organizado. Trilhas curtas levam a mirantes com vista panorâmica da baía e da própria ilha, sempre em meio à vegetação nativa.

O modelo adotado na Ilha dos Frades passou a ser observado como referência por outros destinos costeiros. Estratégias como controle de acesso, certificações ambientais e monitoramento contínuo mostram que é possível conciliar turismo, geração de renda e preservação ambiental — tendência que deve ganhar ainda mais espaço nos próximos anos.

