Qual o final de Maria do Carmo em Rainha da Sucata? Ela ganha 3 surpresas no último capítulo

Protagonista termina livre da cadeia, no comando da empresa e com verdadeiro amor

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Maria do Carmo (Regina Duarte) ainda vai enfrentar muito sofrimento nos próximos capítulos de Rainha da Sucata.

Só que o final da protagonista será feliz, com direito a várias surpresas até a última cena.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Depois de perder tudo o que tem, Maria do Carmo é obrigada a comprar e vender sucata para sobreviver, como seu pai, Onofre (Lima Duarte), fazia antes de enriquecer.

Aos poucos, a heroína consegue dar a volta por cima.

