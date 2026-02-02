Qual o final de Maria do Carmo em Rainha da Sucata? Ela ganha 3 surpresas no último capítulo

Protagonista termina livre da cadeia, no comando da empresa e com verdadeiro amor

Na Telinha Na Telinha -
Qual o final de Maria do Carmo em Rainha da Sucata? Ela ganha 3 surpresas no último capítulo

Maria do Carmo (Regina Duarte) ainda vai enfrentar muito sofrimento nos próximos capítulos de Rainha da Sucata.

Só que o final da protagonista será feliz, com direito a várias surpresas até a última cena.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Leia também

Depois de perder tudo o que tem, Maria do Carmo é obrigada a comprar e vender sucata para sobreviver, como seu pai, Onofre (Lima Duarte), fazia antes de enriquecer.

Aos poucos, a heroína consegue dar a volta por cima.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.