Quando acaba Terra Nostra? Reprise da novela ainda fica um bom tempo no ar

Saiba a previsão de término da trama dos italianos na faixa Edição Especial

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

A reprise de Terra Nostra em Edição Especial ainda fica um bom tempo no ar nas tardes da Globo.

Em cartaz desde setembro de 2025, a trama está longe de chegar ao fim.

A previsão é de que a história de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda) encerre sua reapresentação entre o final de abril e o início de maio de 2026.

A versão original da novela, sem cortes ou edição, exibida entre 1999 e 2000, tem ao todo 221 capítulos.

Na semana passada, a reprise exibiu cenas que correspondem ao episódio 140.

