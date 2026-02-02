Três Graças: Flagrante expõe segredo de Gerluce e crise explode com Paulinho

Investigação avança, encontro é registrado e confronto muda relação do casal

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Flagrante expõe segredo de Gerluce e crise explode com Paulinho

Gerluce (Sophie Charlotte) se torna o centro dos acontecimentos em Três Graças após ser flagrada por Paulinho (Romulo Estrela) em um encontro com Rogério (Eduardo Moscovis).

O policial passa a desconfiar da versão apresentada pela companheira e decide segui-la durante uma investigação paralela.

Paulinho acompanha o carro de Claudia (Lorrana Mousinho) e Angélico (Adriano Toloza), levantando a hipótese de que os dois tenham relação com o reaparecimento de Rogério.

Leia também

Durante o trajeto, Juquinha (Gabriela Medvedovski) consulta a placa do veículo e identifica que o automóvel está registrado em nome do marido de Arminda (Grazi Massafera).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.