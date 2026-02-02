Três Graças: Flagrante expõe segredo de Gerluce e crise explode com Paulinho

Investigação avança, encontro é registrado e confronto muda relação do casal

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Gerluce (Sophie Charlotte) se torna o centro dos acontecimentos em Três Graças após ser flagrada por Paulinho (Romulo Estrela) em um encontro com Rogério (Eduardo Moscovis).

O policial passa a desconfiar da versão apresentada pela companheira e decide segui-la durante uma investigação paralela.

Paulinho acompanha o carro de Claudia (Lorrana Mousinho) e Angélico (Adriano Toloza), levantando a hipótese de que os dois tenham relação com o reaparecimento de Rogério.

Durante o trajeto, Juquinha (Gabriela Medvedovski) consulta a placa do veículo e identifica que o automóvel está registrado em nome do marido de Arminda (Grazi Massafera).

