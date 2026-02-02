Três Graças: Zenilda se alia a Rogério e encurrala Ferette

Advogada muda estratégia, articula denúncias e expõe relação mantida pelo empresário

Na Telinha - 02 de fevereiro de 2026

Zenilda (Andréia Horta) passa a conduzir uma série de ações contra Ferette (Murilo Benício) em Três Graças após descobrir a traição do marido e sua participação em crimes.

A partir desse momento, ela se articula com Rogério (Eduardo Moscovis) e Xênica (Carla Marins) para reunir informações e atuar para que o empresário responda judicialmente.

Depois de flagrar Ferette com Arminda (Grazi Massafera) em sua própria casa, Zenilda deixa o imóvel e, mais adiante, é procurada pelo marido, que tenta demonstrar arrependimento e afirma sentir falta da esposa.

