Três Graças: Zenilda se alia a Rogério e encurrala Ferette

Advogada muda estratégia, articula denúncias e expõe relação mantida pelo empresário

Na Telinha Na Telinha -
Três Graças: Zenilda se alia a Rogério e encurrala Ferette

Zenilda (Andréia Horta) passa a conduzir uma série de ações contra Ferette (Murilo Benício) em Três Graças após descobrir a traição do marido e sua participação em crimes.

A partir desse momento, ela se articula com Rogério (Eduardo Moscovis) e Xênica (Carla Marins) para reunir informações e atuar para que o empresário responda judicialmente.

Depois de flagrar Ferette com Arminda (Grazi Massafera) em sua própria casa, Zenilda deixa o imóvel e, mais adiante, é procurada pelo marido, que tenta demonstrar arrependimento e afirma sentir falta da esposa.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.