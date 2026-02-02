Zenilda flagra Ferette e Arminda na cama em Três Graças; saiba quando a cena vai ao ar

Sequência causa reviravolta nos próximos capítulos da novela; saiba os detalhes

Em Três Graças, Zenilda (Andreia Horta) vai flagrar Ferette (Murilo Benício) na cama com Arminda (Grazi Massafera).

A cena, em que a mulher traída finalmente descobre o caso do marido com a falsa amiga, causa uma reviravolta na novela da Globo e já tem data para ir ao ar.

Se nada mudar, a sequência decisiva será exibida ao final do capítulo da próxima segunda-feira, 9 de fevereiro.

O barraco que sucede o flagrante será o grande acontecimento do capítulo seguinte, terça-feira, 10 de fevereiro.

