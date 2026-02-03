BBB 26: Ana Paula confronta Capetinha após indireta: "Achei que fosse mais corajoso"
O ex-jogador negou que tenha se referido à jornalista, o que não é verdade
Edilson Capetinha resolveu tirar satisfação com Ana Paula Renault no BBB 26.
Tudo começou quando o ex-jogador de futebol alfinetou a jornalista, dizendo que “lidar com maluco é f*da”.
Ao ser confrontado, o camarote disse que não estava falando com a veterana.
“Você falou que eu te chamei de maluca hoje?”, perguntou o ex-atleta.
“Você falou, estava naquela cadeira e eu estou aqui.
Eu ainda te perguntei e você falou: ‘Não estou falando com você'”, rebateu a emparedada.