BBB 26: Brigido chama Leandro de cachorro morto e Sarah ataca Solange: "Planta carnívora"

Emparedado tem certeza que não será eliminado e aposta na saída do rival ou de Ana Paula Renault

Em seu segundo paredão no BBB 26 – ele enfrenta Ana Paula Renault e Leandro na berlinda -, Brigido trocou uma ideia com Sarah Andrade e Alberto Cowboy sobre o jogo e disse que, se fosse telespectador do programa, votaria pela eliminação do baiano.

“Gente, não é possível uma pessoa achar que realmente se instaurou uma máfia para tirar ele do jogo, sendo que quando ele entrou aqui ele não conversou com ninguém”, reclamou Cowboy.

“Ele [Leandro] é realmente cachorro morto”, detonou o legendário.

