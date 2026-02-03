BBB 26: Brigido é eliminado com 77,88% dos votos no terceiro Paredão

Brother enfrentou Leandro e Ana Paula após semana marcada por Big Fone e veto em provas

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Brigido foi eliminado do BBB 26 nesta terça-feira (3), ao receber 77,88% dos votos no terceiro Paredão da edição.

Ele disputava a permanência no programa com Leandro, que ficou em segundo lugar com 12,04% dos votos, e Ana Paula Renault, que obteve 10,08%.

A configuração do Paredão teve início ainda na quinta-feira (29), quando o Big Fone tocou pela primeira vez na semana.

Breno atendeu ao chamado e precisou tomar uma decisão imediata, escolhendo Brigido para não participar de nenhuma das provas seguintes.

Na mesma noite, Maxiane venceu a Prova do Líder, garantindo o poder de indicar diretamente um participante à berlinda.

Leia conteúdo completo aqui.