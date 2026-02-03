BBB 26: Capetinha surta no Tá Com Nada, arruma mochila e avisa que vai desistir
Ex-jogador de futebol desabafou em conversa com Juliano Floss e Babu Santana
Edilson Capetinha vai desistir do BBB 26.
Abalado desde que a casa inteira foi parar no Tá Com Nada, o ex-jogador de futebol revelou a Babu Santana e Juliano Floss que está incomodado com a restrição alimentar imposta pela produção – os brothers receberam um kit contendo apenas feijão, arroz, sal, alho, óleo e goiabada.
“Se der o que tô pensando, vocês fazem minha roupa [malas] lá!”, pediu o ex-atleta a respeito da conversa que terá com a produção no confessionário.
“Tem alguma coisa sua no varal?”, questionou Juliano.
“Não, vou sair só com meus tênis.
Vou deixar um perfume pro Marcelinho que prometi a ele”, avisou Edilson.