BBB 26: Desesperada, Sarah expõe ranço de Ana Paula e pede ajuda a Deus
Sister também criticou Solange Couto e Babu Santana em conversa com seus aliados
Desesperada com a possibilidade de Ana Paula Renault sobreviver ao seu segundo paredão no BBB 26, Sarah Andrade não tem conseguido esconder o quanto está apreensiva de como o clima vai ficar na casa em caso de permanência da rival.
Em conversa com Jonas Sulzbach, a loira, que chegou a pedir a Deus pela eliminação da jornalista, disse que está com muito ranço da ex-BBB 16.
“Ai, que ranço.
Tô com um ranço dessa mulher que você não tá entendendo.
Brasil, me ajuda!
Se ela sair, me perdoe, mas vou ter que falar: ‘Quem ri por último ri melhor’, né?
Não vou ficar calada, não!”, avisou.