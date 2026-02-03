BBB 26: Desesperada, Sarah expõe ranço de Ana Paula e pede ajuda a Deus

Sister também criticou Solange Couto e Babu Santana em conversa com seus aliados

BBB 26: Desesperada, Sarah expõe ranço de Ana Paula e pede ajuda a Deus

Desesperada com a possibilidade de Ana Paula Renault sobreviver ao seu segundo paredão no BBB 26, Sarah Andrade não tem conseguido esconder o quanto está apreensiva de como o clima vai ficar na casa em caso de permanência da rival.

Em conversa com Jonas Sulzbach, a loira, que chegou a pedir a Deus pela eliminação da jornalista, disse que está com muito ranço da ex-BBB 16.

“Ai, que ranço.

Tô com um ranço dessa mulher que você não tá entendendo.

Brasil, me ajuda!

Se ela sair, me perdoe, mas vou ter que falar: ‘Quem ri por último ri melhor’, né?

Não vou ficar calada, não!”, avisou.

