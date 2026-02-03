BBB 26: Juliano e Jonas protagonizam novo barraco: "Fala na minha cara"

Dançarino peitou o modelo e tomou as dores de Babu Santana e Ana Paula Renault

Juliano Floss e Jonas Sulzbach voltaram a quebrar o pau no BBB 26 após o Sincerão.

Tudo começou quando o modelo partiu para cima de Babu Santana e Ana Paula Renault, ao que o tiktoker tomou as dores dos amigos – a dupla apontou o gaúcho na dinâmica.

“Você não sabe falar, você não sabe falar.

É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro.

Criança!”, gritou o namorado de Marina Sena.

“Quarenta anos, vai fazer aniversário 40 anos, e não sabe falar ainda”, completou.

