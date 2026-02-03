BBB 26: Juliano Floss chora e expõe medo envolvendo o reality
Dançarino foi consolado por Chaiany
Após protagonizar um barraco daqueles com Jonas Sulzbach, Juliano Floss voltou a chorar no BBB 26.
Consolado por Chaiany, o namorado de Marina Sena abriu o coração e expôs um grande medo envolvendo a sua participação no reality.
“Fica assim, não.
Sua humanidade, seu coração, não tem como não se abalar.
Tenho certeza que sua família está orgulhosa, Marina [Sena] está orgulhosa”, disse a sister.
“Não sei, viu”, reagiu o brother.
“Está sim”, reforçou a pipoca.