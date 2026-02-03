BBB 26: Maxiane acusa Ana Paula de se fazer de coitada e Sarah revela que tem medo da sister
Sisters falaram sobre a jornalista e Leandro durante uma conversa no Quarto do Líder
Ana Paula Renault voltou a ser alvo de Maxiane e Sarah Andrade no Quarto do Líder do BBB 26.
As sisters criticaram o comportamento da rival e a acusaram de se fazer de coitada durante o Sincerão.
A dupla também falou mal de Leandro.
“Nem parece aquela Ana Paula do Sincerão”, reclamou a pernambucana.
A veterana concordou e disse que a emparedada ficou incomodada com uma fala de Maxiane no ao vivo.
“Ela sabe que o ao vivo é importante”, avaliou.