BBB 26: Maxiane acusa Ana Paula de se fazer de coitada e Sarah revela que tem medo da sister

Sisters falaram sobre a jornalista e Leandro durante uma conversa no Quarto do Líder

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: Maxiane acusa Ana Paula de se fazer de coitada e Sarah revela que tem medo da sister

Ana Paula Renault voltou a ser alvo de Maxiane e Sarah Andrade no Quarto do Líder do BBB 26.

As sisters criticaram o comportamento da rival e a acusaram de se fazer de coitada durante o Sincerão.

A dupla também falou mal de Leandro.

Leia também

“Nem parece aquela Ana Paula do Sincerão”, reclamou a pernambucana.

A veterana concordou e disse que a emparedada ficou incomodada com uma fala de Maxiane no ao vivo.

“Ela sabe que o ao vivo é importante”, avaliou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.