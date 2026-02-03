BBB 26: Maxiane larga o anjo de Ana Paula por 5 minutos e faz acusações a Babu

Sister se juntou com Jordana no Quarto do Líder e criticou o jogo do ator

Após passar os últimos 10 dias falando mal de Ana Paula Renault no BBB 26, Maxiane se juntou com Jordana no Quarto do Líder e largou o anjo da jornalista por breves 5 minutos.

A dupla se queixou do fato de Babu Santana tomar as dores da loira de Juliano Floss e acusou o ator de ser incoerente, falso e hipócrita.

“Eu coloquei ele como técnico porque quando eu tava na festa e fui conversar com ele sobre meu voto em Ana Paula, ele falou assim pra mim ‘você sabe que se você votar nela e ela voltar, ela vai fazer da sua vida um inferno’.

Tipo, me desmotivando pra votar na pessoa”, contou a pernambucana.

