BBB 26: Sarah e Jonas criticam Babu e fazem planos para a grande final
Veteranos se reuniram com Sol Vega e falaram sobre a divisão de grupos
Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Sol Vega se reuniram para avaliar os desdobramentos do último Sincerão e a divisão de grupos que está acontecendo no BBB 26.
O modelo admitiu que exagerou no confronto com Juliano Floss e Babu Santana.
“Ontem pra mim foi uma lição.
Eu me arrependo de algumas coisas aqui dentro.
Me arrependo mesmo.
E acho que serviu de lição, pras próximas.
Porque vão continuar os embates, os conflitos.
E eu quero tentar fazer diferente.
Eu lembro que da outra vez, eu saí do programa uma pessoa melhor”, afirmou o brother.