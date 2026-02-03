BBB 26: Sarah e Jonas criticam Babu e fazem planos para a grande final

Veteranos se reuniram com Sol Vega e falaram sobre a divisão de grupos

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Sol Vega se reuniram para avaliar os desdobramentos do último Sincerão e a divisão de grupos que está acontecendo no BBB 26.

O modelo admitiu que exagerou no confronto com Juliano Floss e Babu Santana.

“Ontem pra mim foi uma lição.

Eu me arrependo de algumas coisas aqui dentro.

Me arrependo mesmo.

E acho que serviu de lição, pras próximas.

Porque vão continuar os embates, os conflitos.

E eu quero tentar fazer diferente.

Eu lembro que da outra vez, eu saí do programa uma pessoa melhor”, afirmou o brother.

