BBB 26: "Tive um sonho erótico com uma pessoa aqui dentro", revela Breno
Brother arrancou risadas dos colegas de confinamento
Nesta terça-feira (3) no BBB 26, Breno revelou que teve um sonho erótico com um de seus colegas de confinamento.
O brother não citou nomes, mas arrancou risadas de Marciele, Maxiane e Sarah Andrade durante uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do Brasil.
No papo, o Pipoca contou que sonha com sua vida normal fora do reality show da Globo, mas destacou que está feliz com a experiência.
A cunhã do Boi Caprichoso, por sua vez, mudou o foco da roda e admitiu que sonhou com um beijo de alguém do programa e gostou.