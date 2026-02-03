BBB 26: "Tive um sonho erótico com uma pessoa aqui dentro", revela Breno

Brother arrancou risadas dos colegas de confinamento

Na Telinha Na Telinha -
BBB 26: "Tive um sonho erótico com uma pessoa aqui dentro", revela Breno

Nesta terça-feira (3) no BBB 26, Breno revelou que teve um sonho erótico com um de seus colegas de confinamento.

O brother não citou nomes, mas arrancou risadas de Marciele, Maxiane e Sarah Andrade durante uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do Brasil.

No papo, o Pipoca contou que sonha com sua vida normal fora do reality show da Globo, mas destacou que está feliz com a experiência.

Leia também

A cunhã do Boi Caprichoso, por sua vez, mudou o foco da roda e admitiu que sonhou com um beijo de alguém do programa e gostou.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.