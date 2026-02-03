CDs de Rainha da Sucata custam até R$ 1,5 mil na internet; saiba por quê

Com tiragem baixa e altos valores na época, itens originais se tornaram artigos raros para colecionadores

Os CDs com as trilhas nacional e internacional de Rainha da Sucata, lançados pela Som Livre em 1990, hoje podem custar até R$ 1,5 mil.

Esse é o valor máximo exigido por vendedores que divulgam os produtos em sites na internet.

Explica-se: são itens raros, destinados a colecionadores.

Quando Rainha da Sucata foi ao ar, em 1990 – a novela está sendo reprisada hoje no Vale a Pena Ver de Novo –, o mercado fonográfico ainda era dominado pelos LPs.

Os CDs ainda eram artigos de luxo, vendidos por altos preços.

Por isso, a tiragem era menor; ou seja, menos unidades eram produzidas.

