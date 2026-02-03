Coração Acelerado: Alaorzinho faz serenata para Janete e casal se beija

Zilá pensa em se livrar da irmã e salvar o seu casamento

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) admite que nunca esqueceu Janete (Letícia Spiller), beija a ex-noiva e pede a separação para Zilá (Leandra Leal).

O retorno da mãe de Agrado (Isadora Cruz) vai mexer com o coração do filho de Alaor Amaral (Marcos Caruso), a ponto de o empresário aparecer no meio da noite na casa da cantora, fazer uma serenata e se declarar.

