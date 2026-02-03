Coração Acelerado: João Raul é deixado para trás por Agrado e viagem toma outro rumo
Decisão inesperada altera planos do cantor e abre espaço para manobra de Naiane
João Raul (Filipe Bragança) enfrenta uma mudança repentina em seus planos pessoais e profissionais em Coração Acelerado após Agrado (Isadora Cruz) optar por não acompanhá-lo em uma viagem.
O cantor havia convidado a noiva para seguir com ele até o local onde gravaria um comercial, ao lado de Naiane (Isabelle Drummond), com a promessa de aproveitarem o tempo juntos após o trabalho.
A situação se altera quando Agrado recebe uma ligação momentos antes do embarque.
Ela é informada de que um artista cancelou uma apresentação em Goiânia e que foi convidada a ocupar o espaço no show.
Diante da oportunidade, a cantora comunica a decisão de aceitar o convite e permanecer na cidade.