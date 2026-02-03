Coração Acelerado: Naiane despacha Agrado de helicóptero para Goiânia

Vilã vê a oportunidade perfeita para se livrar da prima e ficar sozinha com João Raul

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) é obrigado a viajar com Naiane (Isabelle Drummond), para a gravação de um clipe, e pensa em levar Agrado (Isadora Cruz).

Na hora do embarque, a mocinha recebe um convite para se apresentar em Goiânia e sua prima oferece um dos helicópteros da família para levá-la.

Mesmo tendo terminado o namoro com a Princesinha do Country, o Mozão do Brasil terá que cumprir alguns compromissos profissionais por conta do contrato que assinou com o Grupo Alaor.

