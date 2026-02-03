"Ele não te ensina absolutamente nada", diz Felipeh Campos sobre trabalho com Silvio Santos

Jornalista teve experiência com o fundador do SBT no início de sua carreira

"Ele não te ensina absolutamente nada", diz Felipeh Campos sobre trabalho com Silvio Santos

Um dos dubladores do Qual é a Música?, quadro clássico do Programa Silvio Santos nos anos 90, Felipeh Campos afirmou que o dono do Baú não ensinava nada diretamente aos colegas de trabalho, mas quem era inteligente conseguia aprender muitas coisas com ele.

Em participação no NaTelinha Talk, o comunicador contou que, na época em que dublava as canções na atração, ainda tinha em seu currículo apenas a formação em Teatro.

Foi com a oportunidade que recebeu no SBT que ele conseguiu se formar em Jornalismo e dar uma virada na carreira.

