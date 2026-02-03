Êta Mundo Melhor: Candinho foge e Sandra assume a fábrica

Caipira resgata Samir e foge, deixando o caminho livre para a vilã

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) tira Samir (Davi Malizia) da casa de Zulma (Heloísa Périssé) e foge com o filho, obrigando Celso (Rainer Cadete) e Araújo (Flávio Tolezani) a entregarem a fábrica de biscoitos para Sandra (Flávia Alessandra).

Com uma dívida com a loira, o irmão da vilã e o advogado tentam um empréstimo no banco, já que a irmã do almofadinha se recusa a dar um prazo maior para a quitarem o compromisso.

Leia conteúdo completo aqui.