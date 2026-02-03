Êta Mundo Melhor: Candinho foge e Sandra assume a fábrica

Caipira resgata Samir e foge, deixando o caminho livre para a vilã

Na Telinha Na Telinha -
Êta Mundo Melhor: Candinho foge e Sandra assume a fábrica

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) tira Samir (Davi Malizia) da casa de Zulma (Heloísa Périssé) e foge com o filho, obrigando Celso (Rainer Cadete) e Araújo (Flávio Tolezani) a entregarem a fábrica de biscoitos para Sandra (Flávia Alessandra).

Com uma dívida com a loira, o irmão da vilã e o advogado tentam um empréstimo no banco, já que a irmã do almofadinha se recusa a dar um prazo maior para a quitarem o compromisso.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.