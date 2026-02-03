Ex-Dominó diz que grupo começou no Fantástico para "não ficar com cara de SBT"

"Olha o poder de fogo da gravadora", contou ele

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Afonso Nigro, que integrou a formação original do Dominó, revelou na noite dessa segunda-feira (2) em entrevista ao NaTelinha Talk que eles estrearam na TV em um videoclipe dentro do Fantástico para não “ficar com cara” de SBT.

“Olha o poder de fogo da gravadora.

Como é que você bota no Fantástico um artista que não existe?

Videoclipe.

Sei lá quanto custaria hoje.

Milhões, né?”, relembrou à Carol Gazol.

