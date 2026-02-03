Felipeh Campos revela por que jamais entraria no BBB: “Seria preso"

Jornalista afirma não participar mais de realities, mas relata experiência em A Fazenda

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

O jornalista e comunicador Felipeh Campos afirmou que não pretende voltar a participar de reality shows e descartou, de forma direta, uma eventual ida ao BBB.

A declaração foi feita nesta terça-feira (3), durante sua participação no programa NaTelinha Talk, ao comentar os efeitos do confinamento prolongado e a exposição pública associada a esse tipo de atração.

Ao explicar sua posição, Felipeh disse que a dinâmica dos realities impõe um desgaste psicológico contínuo aos participantes.

Segundo ele, o ambiente interfere no comportamento e na forma como as pessoas se relacionam ao longo do jogo.

