Futebol vira tema de nova novela na Globo; saiba mais

Trama deve estrear em meados de 2027, quando acontece a Copa do Mundo Feminina

Na Telinha Na Telinha -
Futebol vira tema de nova novela na Globo; saiba mais

Uma das próximas novelas das 18h – e que estreia em meados de 2027 – vai tratar sobre o futebol feminino.

O folhetim de Julia Spadaccini e Carla Faour será ambientada nos anos 1940 e mostrará uma jovem que tem o sonho de ser jogadora.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (3) e traz que ela vai esbarrar em vários obstáculos, como o preconceito.

Leia também

O título provisório da história é Dias de Glória.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.