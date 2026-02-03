Futebol vira tema de nova novela na Globo; saiba mais

Trama deve estrear em meados de 2027, quando acontece a Copa do Mundo Feminina

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Uma das próximas novelas das 18h – e que estreia em meados de 2027 – vai tratar sobre o futebol feminino.

O folhetim de Julia Spadaccini e Carla Faour será ambientada nos anos 1940 e mostrará uma jovem que tem o sonho de ser jogadora.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta terça-feira (3) e traz que ela vai esbarrar em vários obstáculos, como o preconceito.

O título provisório da história é Dias de Glória.

