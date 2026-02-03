Irene Ravache fica horrorizada com baixaria no BBB e admite: "Nunca tinha visto"

Atriz teve que assistir a cenas do reality show durante participação no Mais Você

Irene Ravache teve que assistir a um barraco do BBB 26 durante sua participação no Mais Você desta terça-feira (3).

A atriz demonstrou surpresa com a exibição de uma briga cheia de palavrões entre os participantes e confessou nunca ter visto o reality show da Globo.

No programa comandado por Ana Maria Braga, Irene Ravache tomou café da manhã e concedeu uma entrevista.

Antes de falar de BBB, ela relembrou momentos da carreira na TV e falou de seu novo filme, (Des)dcontrole, que estreia nesta quinta-feira (5) nos cinemas.

