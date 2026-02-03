Jovens de 16 a 18 anos têm atendimento especial para tirar título de eleitor em Anápolis; veja detalhes

Atendimento exclusivo para quem tem entre 16 e 18 anos vai até o final de março no Bairro Maracananzinho

Samuel Leão - 03 de fevereiro de 2026

Eleitor portando título (Foto: TRE:Divulgação)

Começou nesta segunda-feira (02) uma mobilização especial em Anápolis voltada para o público jovem que deseja participar ativamente das próximas eleições. Em uma parceria estratégica entre a Justiça Eleitoral e a Coordenadoria Regional de Educação, o foco é facilitar a emissão do primeiro título de eleitor para adolescentes com idade entre 16 e 18 anos.

A expectativa do órgão é contemplar cerca de 3 mil novos eleitores até o final de março, período em que os atendimentos específicos para essa faixa etária estarão concentrados.

Os interessados em garantir o documento devem procurar a unidade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Anápolis, situada na Rua Augusto de Lima, no bairro Maracananzinho, com funcionamento das 08h30 às 12h.

O prazo final para regularização eleitoral antes das Eleições de 2026 se encerra no dia 06 de maio. Após essa data, o cadastro oficial será fechado e quem apresentar pendências não poderá participar do pleito.

A recomendação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que o cidadão não deixe para resolver as pendências nos últimos dias, evitando as tradicionais filas de encerramento de prazo.

Além do atendimento presencial no Maracananzinho, o eleitor pode utilizar o sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal oficial do TSE, para realizar solicitações e quitação de débitos pela internet.

Vale ressaltar que o atendimento ao público segue as diretrizes do Provimento nº 5/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral.

A norma assegura que todas as pessoas que comparecerem aos cartórios ou centrais dentro do horário de funcionamento, até o último dia do prazo, terão o serviço garantido.

