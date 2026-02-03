Meteorologia aponta tempestades para Rio Verde e região; só uma cidade escapa

Sol e nuvens dividem espaço no céu, com dias mais quentes e maior chance de chuva

Natália Sezil - 03 de fevereiro de 2026

Previsão aponta risco de tempestades para algumas cidades. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Das 26 cidades que compõem o Sudoeste goiano, apenas uma não está sob o alerta de risco de tempestades emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Rio Verde, Mineiros e Quirinópolis são alguns dos municípios que não escapam. Jataí, por outro lado, não consta na lista. A previsão é para esta quarta-feira (04).

Apesar do detalhe, as pancadas de chuva devem atingir todo o estado. Isso porque a combinação do calor e da umidade que atingem Goiás influenciam na formação de áreas de instabilidade, causando muitas nuvens em meio a dias mais quentes.

A precipitação deve ser forte localmente, podendo ser acompanhada de rajadas de vento e de descargas elétricas. O alerta, que chega a 194 dos 246 municípios goianos, indica chuvas entre 20 e 40mm/h ou mais de 50mm/dia.

O acumulado para a região Sudoeste é de 55mm, com variação de temperatura entre 19°C e 31°C. Entre as cidades ressaltadas pelo Cimehgo, todas as que pertencem a essa área apresentam 15mm de precipitação ou mais.

Jataí e Rio Verde se destacam, com previsão de 20mm. Mineiros fica logo atrás, com 18mm. Santa Helena e São Simão aparecem na sequência, com 15mm. As variações no termômetro não passam de 2°C entre municípios.

Confira as cidades do Sudoeste goiano sob alerta:

A lista inclui Aparecida do Rio Doce, Aporé, Castelândia, Gouvelândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, Serranópolis e Turvelândia.

Também Acreúna, Cachoeira Alta, Caçu, Chapadão do Céu, Maurilândia, Montividiu, Paranaiguara, Santa Helena de Goiás, São Simão, Mineiros, Quirinópolis e Rio Verde.

