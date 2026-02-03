NaTelinha Talk: Felipeh Campos é o entrevistado desta terça-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta terça-feira (03), o NaTelinha Talk Podcast recebe o apresentador Felipeh Campos.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Felipeh Campos é jornalista e comunicador brasileiro, conhecido por sua atuação no jornalismo de entretenimento.
Iniciou a carreira na televisão no fim dos anos 1990, ganhando visibilidade no programa Qual é a Música?, do SBT, onde permaneceu por vários anos.