Nem incenso, nem aromatizador: a técnica de vó para aliviar o estresse do dia a dia

Prática passada entre gerações une simbolismo, aroma natural e sensação de bem-estar no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A folha de louro costuma aparecer apenas como tempero na cozinha, mas seu uso vai muito além do sabor. Em muitas famílias, o hábito de queimar uma folha seca faz parte de rituais antigos ligados à sensação de limpeza do ambiente e equilíbrio emocional.

Transmitida de geração em geração, a prática segue presente em diferentes culturas e ganha novos adeptos.

Além do simbolismo, o costume chama atenção pelos efeitos percebidos no dia a dia, principalmente relacionados ao relaxamento e à sensação de harmonia dentro de casa.

Uma tradição que atravessa séculos

Queimar folhas de louro não é um hábito recente. Na Roma Antiga, a planta simbolizava proteção, vitória e sabedoria. Coroas de louro representavam conquistas, enquanto a fumaça da folha era associada à purificação de espaços.

Com o tempo, o ritual se manteve vivo em diferentes culturas, sempre ligado à ideia de renovação das energias e tranquilidade. Atualmente, a prática também se conecta a conceitos modernos de bem-estar e aromaterapia.

Compostos naturais presentes no louro

Quando queimada, a folha de louro libera compostos voláteis como cineol e eugenol. Essas substâncias aparecem em óleos essenciais utilizados em terapias aromáticas, justamente por contribuírem para a sensação de relaxamento e conforto mental.

Por isso, muitas pessoas relatam melhora no humor e redução da tensão após o ritual, especialmente ao final do dia.

Benefícios associados ao ritual

Entre os principais efeitos percebidos por quem adota o costume estão a redução do estresse e a sensação de ambiente mais leve. A fumaça aromática ajuda a desacelerar a mente, favorecendo momentos de descanso.

Além disso, a fragrância do louro contribui para a concentração. Em ambientes de estudo ou trabalho, o ritual pode funcionar como uma preparação mental para atividades que exigem foco.

Como queimar folha de louro com segurança

Para realizar o ritual de forma segura, alguns cuidados são essenciais. O ideal é utilizar folhas secas e um recipiente resistente ao calor, como cerâmica, barro ou metal.

Acenda a folha com fósforo ou isqueiro e deixe queimar parcialmente, permitindo que a fumaça se espalhe pelo ambiente.

Também é importante manter o local ventilado, evitar materiais inflamáveis por perto e nunca deixar a folha queimando sem supervisão. Com atenção a esses cuidados, a prática se torna simples e segura.

Um ritual simples para o dia a dia

Mais do que crença, queimar folha de louro funciona como um momento de pausa e intenção. Ao unir tradição, aroma natural e cuidado com o ambiente, o ritual se transforma em uma ferramenta acessível para quem busca mais equilíbrio na rotina.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!