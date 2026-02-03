O erro terrível que faz Matteo perder Giuliana de vez em Terra Nostra
Casal rompe o romance definitivamente nos próximos capítulos
Um erro terrível vai fazer Matteo (Thiago Lacerda) perder Giuliana (Ana Paula Arósio) de vez em Terra Nostra.
O casal rompe o romance definitivamente nos próximos capítulos da novela, que está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Matteo vai procurar Giuliana depois que Gumercindo (Antonio Fagundes) paga o dinheiro que devia ao ex-empregado.
Só que a italiana rejeita a quantia, dando início a mais um bate-boca.