O erro terrível que faz Matteo perder Giuliana de vez em Terra Nostra

Casal rompe o romance definitivamente nos próximos capítulos

Na Telinha Na Telinha -
O erro terrível que faz Matteo perder Giuliana de vez em Terra Nostra

Um erro terrível vai fazer Matteo (Thiago Lacerda) perder Giuliana (Ana Paula Arósio) de vez em Terra Nostra.

O casal rompe o romance definitivamente nos próximos capítulos da novela, que está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.

Matteo vai procurar Giuliana depois que Gumercindo (Antonio Fagundes) paga o dinheiro que devia ao ex-empregado.

Leia também

Só que a italiana rejeita a quantia, dando início a mais um bate-boca.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.