Por que a HBO Max não vende Dona Beja como um remake da novela da Manchete

Grazi Massafera assume papel que foi de Maitê Proença nos anos 1980

A nova versão de Dona Beja estreou na segunda-feira (2) na HBO Max, com Grazi Massafera no papel que foi de Maitê Proença em 1986.

Na divulgação, a plataforma de streaming não trata a produção como um “remake” da trama que foi ao ar com grande sucesso na extinta Manchete.

A HBO Max a classifica como uma “releitura contemporânea” da novela original.

Isso porque o texto da segunda versão traz várias adaptações ao retratar a história real de Ana Jacinta de São José, uma das figuras mais emblemáticas da história de Minas Gerais no século 19.

