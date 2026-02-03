Por que a HBO Max não vende Dona Beja como um remake da novela da Manchete
Grazi Massafera assume papel que foi de Maitê Proença nos anos 1980
A nova versão de Dona Beja estreou na segunda-feira (2) na HBO Max, com Grazi Massafera no papel que foi de Maitê Proença em 1986.
Na divulgação, a plataforma de streaming não trata a produção como um “remake” da trama que foi ao ar com grande sucesso na extinta Manchete.
A HBO Max a classifica como uma “releitura contemporânea” da novela original.
Isso porque o texto da segunda versão traz várias adaptações ao retratar a história real de Ana Jacinta de São José, uma das figuras mais emblemáticas da história de Minas Gerais no século 19.