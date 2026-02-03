Qual o final de Mariana em Rainha da Sucata? Ela enfrenta a morte no desfecho

Mulher de Renato seguirá sofrendo nas mãos do vilão até o último capítulo

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Mariana (Renata Sorrah) vai enfrentar a morte no desfecho de Rainha da Sucata.

Ela sofre nas mãos de Renato (Daniel Filho) até o último capítulo, mas ganha um final feliz ao lado de Jonas (Raul Cortez).

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Na reta final, Mariana finalmente vai descobrir que Renato planeja matá-la para ficar com a herança da mulher.

A empregada Ângela (Aldine Müller), que teve a irmã morta pelo vilão, revela toda a verdade à patroa e ajuda a desmascarar o criminoso para a polícia.

