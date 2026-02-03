Raul denuncia a própria mãe em Três Graças após descobrir adoção ilegal

Revelação leva caso de tráfico de bebês à polícia

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Em Três Graças, Raul (Paulo Mendes) decide denunciar Samira (Fernanda Vasconcellos) após descobrir que foi adotado de forma ilegal.

A decisão ocorre depois do desaparecimento da filha recém-nascida dele, quando Samira tenta impedir que o crime de tráfico de bebês seja comunicado à polícia.

Na tentativa de conter o filho, Samira revela ser a mãe biológica dele e questiona se Raul teria coragem de colocá-la na prisão.

Ela relata que deu à luz o rapaz e o vendeu para Arminda (Grazi Massafera).

A informação deixa Raul em estado de choque e negação.

