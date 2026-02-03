Segredo explode em Êta Mundo Melhor e Estela frustra Túlio após verdade vir à tona

Conflito doméstico muda relação do casal e envolve criança

Na Telinha Na Telinha -
Segredo explode em Êta Mundo Melhor e Estela frustra Túlio após verdade vir à tona

Uma ruptura se forma entre Estela (Larissa Manoela) e Túlio (Cadu Libonati) em Êta Mundo Melhor depois que a enfermeira deixa escapar uma informação mantida em sigilo dentro de casa.

O impasse ganha força durante um confronto entre Celso (Rainer Cadete) e o médico, quando inconsistências no relato de Estela passam a ser expostas.

No auge da discussão, Anabela (Isabelly Carvalho) apresenta um mal-estar e chama pela mãe.

Leia também

Estela intervém imediatamente, presta ajuda à criança ao lado de Celso e se dirige a ela como mãe diante de Túlio, que reage com estranhamento ao presenciar a cena.

O episódio acaba revelando o vínculo verdadeiro entre Estela e a menina.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.