Ato durante jantar provoca confronto, demissão e mudança no eixo do conflito

Três Graças: Arminda cruza limite e entra na mira de Gerluce

Arminda (Grazi Massafera) passa a ocupar o centro do conflito em Três Graças após um episódio ocorrido durante um jantar em sua mansão.

A empresária oferece dinheiro a Joélly (Alana Cabral) para que ela interrompa a gravidez, mas a proposta é recusada.

Diante da negativa, a vilã tenta empurrar a jovem da escada.

Raul (Paulo Mendes) intervém ao se colocar à frente da namorada e impede que Joélly caia.

Mesmo assim, a jovem sofre um ferimento no joelho e é levada ao hospital após relatar dores.

A ação provoca reação imediata de Gerluce (Sophie Charlotte), que vai até a casa de Arminda ao saber do ocorrido.

