Três Graças: Flagra expõe Rogério e abala romance de Gerluce após boicote

Fotos e confronto colocam relação em risco o romance entre os mocinhos

Nos próximos capítulos de Três Graças, o relacionamento de Gerluce (Sophie Charlotte) é colocado em xeque após a descoberta de encontros com Rogério (Eduardo Moscovis).

Paulinho (Romulo Estrela) registra o contato entre os dois e confronta a namorada, dando início a uma crise no casal.

A desconfiança do policial em relação a Gerluce vem se acumulando ao longo do tempo.

Ele identifica omissões envolvendo o roubo da estátua e o retorno do marido de Arminda (Grazi Massafera).

Em outro momento, Lígia (Dira Paes) esteve na delegacia denunciar Joaquim (Marcos Palmeira), e Paulinho entendeu que a sogra teria sido pressionada pela filha a não relatar todos os fatos.

