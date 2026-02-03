Três Graças: Paulinho flagra Gerluce com outro e surta

Policial segue pista e registra encontro da namorada com Rogério

Três Graças: Paulinho flagra Gerluce com outro e surta

Nos próximos capítulos de Três Graças, Paulinho (Romulo Estrela) flagra um encontro de Rogério (Eduardo Moscovis) com Gerluce (Sophie Charlotte), tira foto e confronta a namorada.

Sem ter como negar, a cuidadora cai no choro.

Há muito tempo que o policial vem pegando uns furos da mocinha e, consequentemente, perdendo a confiança nela.

Primeiro, a mãe de Joélly (Alana Cabral) tentou esconder sobre o roubo da estátua e a volta do marido de Arminda (Grazi Massafera).

