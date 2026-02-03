Três Graças: Rogério rouba a cena em evento que homenageia Ferette

Inauguração de farmácia na Chacrinha termina em tiroteio e vilão ferido

Na Telinha - 03 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, um evento que seria para enaltecer o trabalho da Fundação dentro da Chacrinha marca a volta triunfal de Rogério (Eduardo Moscovis) à vida e Ferette (Murilo Benício) baleado.

Dias antes, Zenilda (Andréia Horta) flagra o marido transando com Arminda (Grazi Massafera) na sua cama e arma o maior barraco.

Depois da lavagem de roupa suja, a advogada sai de casa e entra com pedido de divórcio.

