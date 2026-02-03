Três Graças: Viviane expõe esquema, pressiona Leonardo e provoca reação de Ferette

Descoberta sobre medicamentos falsos rompe namoro e coloca herdeiro contra o pai

Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) vai confrontar Leonardo (Pedro Novaes) sobre o esquema de medicamentos falsos ligado à Fundação Ferette.

O relacionamento entre os dois é abalado após a farmacêutica confirmar que o namorado é conivente com o negócio comandado por Ferette (Murilo Benício).

Leonardo leva Viviane para conhecer a Casa de Farinha, local ligado à fabricação dos placebos distribuídos à comunidade da Chacrinha.

Ferette toma conhecimento da visita e afirma que pretende resolver a situação envolvendo o próprio filho.

